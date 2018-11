Kleve (ots) - Am Freitag (16. November 2018) gegen 4.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Rembrandtstraße ein weißes Wohmobil der Marke Fiat. Nach etwa 100 Metern blieb das Wohnmobil auf der Sackstraße plötzlich stehen und konnte von den Tätern nicht mehr gestartet werden. Vermutlich konnte ein Fluchtfahrzeug der Täter nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Wohnmobil an der rechten Seite. Die Täter ließen das Wohnmobil auf der Fahrbahn zurück und flüchteten unerkannt. Die Tatzeit konnte aufgrund von Zeugenaussagen bestimmt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

