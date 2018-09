Kleve (ots) - In der Zeit von Montag um 22.00 Uhr bis Dienstag (11. September 2018) um 06.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Garage am Grenzweg ein. Sie entwendeten zwei Fahrräder, diverses Radzubehör sowie einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell