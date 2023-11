Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw landet auf dem Dach

Brakel (ots)

Am Montag, 20. November, gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Brakel die K 18 in Fahrtrichtung Bosseborn. Zwischen Brakel und der Abfahrt Hembsen verlor der Brakeler aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen grauen Polo. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr weiter in die Bankette. Nach ca. 30 Metern überschlug sich der Golf und kam auf dem Dach zum liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Abschlepper konnte den nicht mehr fahrbereiten Pkw bergen. Am Polo entstand ein geschätzter Schaden von rund 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr am Unfallort einspurig vorbeigeleitet. Rek

