POL-HX: Zeugen gesucht: Straßenschild und Hecke beschädigt

Steinheim (ots) - Bei Ermittlungen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Dieser ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, 01.10.2023, in Steinheim in den Straßen "Am Schorrberg" und "Am Hanekeberg". In der Straße "Am Hanekeberg" war zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle eingerichtet, welche mittels Schildern und Warnbarken abgesichert wurde. Bisher ...

mehr