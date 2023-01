POL-HX: Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Bad Driburg (ots) - Nachdem ein 30-jähriger Busfahrer den Fahrer eines an einer Bushaltestelle parkenden BMWs auf sein Fehlverhalten ansprach, fuhr dieser los und verletzte den Busfahrer hierbei leicht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 19.01.2023, gegen 06:20 Uhr an der Bushaltestelle "Rathaus" in Bad Driburg, welche sich an der Langen Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts befindet. Als sich der Busfahrer ...

