POL-HX: Zusammenstoß beim Abbiegen: 15.000 Schaden

Steinheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Lipper Tor in Steinheim ist es am Samstag, 10. September, zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher hat sich allerdings danach entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Fahrer eines Renault Kadjar hatte sein Fahrzeug gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes am Lipper Tor 10 abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Auto ...

