Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau von eigenem Auto überrollt

Marienmünster (ots)

In einem Ortsteil von Marienmünster ist am Mittwoch, 17. November, eine Frau von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie wurde dabei erheblich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die 30-Jährige hatte gegen 8 Uhr ihren VW in einer abschüssigen Garagenzufahrt abgestellt, um im Motorraum eine Flüssigkeit nachzufüllen.

Aus noch ungeklärten Gründen setzte sich der stehende Wagen plötzlich in Bewegung. Dabei wurde die Frau von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Der Wagen kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Bordstein zum Stehen.

Ein Angehöriger eilte zur Hilfe, zog die Verletzte unter dem Wagen hervor und verständigte die Rettungskräfte. Ein Notarzt versorgte die schwerstverletzte Frau an der Unfallstelle, anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell