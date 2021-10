Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wie kommt der Felsbrocken auf die Straße?

Höxter (ots)

Als der Renault-Fahrer das graue Hindernis auf der Straße bemerkte, war es schon zu spät. Am Dienstag, 5. Oktober, fuhr ein 82-Jähriger gegen 14.50 Uhr auf der L 755 aus Richtung Boffzen kommend in Fahrtrichtung Höxter. In Höhe einer kleinen Brücke sah er einen Felsbrocken mitten auf der Fahrbahn liegen, konnte aber nicht mehr ausweichen. So prallte er mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen das Hindernis, wodurch Stoßfänger, Reifen und Felge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und steht nun vor der Frage: Wie kommt der Felsbrocken auf die Straße? Er könnte absichtlich dort abgelegt worden sein, es könnte sich aber auch um verlorene Ladung handeln. Daher wird um Hinweise gebeten unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

