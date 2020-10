Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall verursacht Personenschaden und längere Streckensperrung Beverungen, Freitag, 09.10.2020, 18.29 Uhr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

37688 Beverungen (ots)

Eine lange Fahrbahnsperrung wurde am Freitagabend durch einen Verkehrsunfall zwischen Beverungen und Blankenau verursacht. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw beabsichtigte von Blankenau kommend auf die B83 in Richtung Beverungen einzubiegen. An der Einmündung übersah sie den 22-jährigen Pkw-Führer, der aus Beverungen kommend, in Richtung Höxter fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, sie wurden durch den Zusammenstoß über die Fahrbahn geschleudert und kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und durch hinzugerufene Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Die total beschädigten Pkw wurden durch informierte Abschleppdienste vom Unfallort entfernt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste die B83 für mehr als fünf Stunden gesperrt werden, bis die Fahrbahnreinigung abgeschlossen war. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 35.000,-Euro. /Bat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell