Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Baustellenabsperrungen umgestellt und ausgebrachte Nägel als Gefahrenstelle

Brakel (ots)

33034 Brakel, Lütkerlinde Freitag, 17.07.2020, 20.00 Uhr bis Samstag, 18.07.2020, 10.30 Uhr Unbekannte Personen stellten zur Tatzeit zahlreiche Baustellenabsperrungen um. Dadurch wurde die Fahrbahn in Bereichen unrechtmäßig gesperrt und in eine Richtung verblieben mehrere tiefe Baugruben ungesichert. Des Weiteren legten die Täter in den Engstellen der Fahrbahn kleine Brettstückchen aus, in denen sich senkrecht Nägel befanden. Durch die ausgebrachten Nägel und die unrechtmäßig umgestellte Baustellenabsperrung ergab sich eine erhebliche Gefahrenstellen für den Fußgänger- u. Fahrzeugverkehr vor Ort. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Höxter, Tel.: 05271-9620, entgegen. /Ar.

