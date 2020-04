Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisster in Bad Driburg wohlbehalten aufgefunden

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg hat am Dienstag, 21. April, die Suche nach einem Vermissten ein glückliches Ende gefunden. Ein 58-Jähriger hatte gegen 10.30 Uhr eine Klinik in der Elmarstraße in Bad Driburg in unbekannte Richtung verlassen. Da der Mann orientierungslos und auf Hilfe angeweisen war, suchte ihn die Polizei mit verstärkten Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber. Gegen 14.45 Uhr wurde er wohlbehalten im Stadtgebiet von Bad Driburg angetroffen. /nig

