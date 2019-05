Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Höxter (ots)

Auf dem Parkplatz des St. Ansgar-Krankenhauses in Höxter ist ein parkendes Fahrzeug beschädigt worden, der Verursacher hat sich allerdings von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeitraum lässt sich lediglich auf den Bereich von Donnerstag, 16. Mai, ab 13 Uhr bis Samstag, 18. Mai, um 20.40 Uhr eingrenzen. Die Fahrerin eines grauen VW Golf mit HOL-Kennzeichen hatte an diesen Tagen ihr Fahrzeug auf den Stellplätzen in der Nähe zum Schwesternwohnheim abgestellt und am Samstagabend die Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

