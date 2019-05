Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gaststätte

33014 Bad Driburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen, 10.05.2019, zwischen 03:45 Uhr und 04:10 Uhr, in eine Gaststätte in der Burgstraße in Dringenberg eingebrochen. Da der oder die Einbrecher bei der Tatausführung durch Anwohner gestört wurden, wurde der Einbruch abgebrochen und der Tatort fluchtartig verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Gaststätte nichts entwendet. Da jedoch mehrere Türen und ein Fenster beschädigt wurden, entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) nimmt sachdienliche Hinweise und Angaben von Zeugen entgegen./he.

