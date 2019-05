Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochwertige Kettensäge entwendet

32839 Steinheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in einen Schuppen in Sandebeck eingebrochen und haben eine Kettensäge der Marke "Stihl", Typ MS 660 entwendet. Der Schuppen befindet sich an der Verlängerung "Am Bahndamm", Gemarkung "Lausebrink". Hinweise zu Tatverdächtigen und Angaben von Zeugen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen.

