Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter kollidiert mit Fahrradfahrer

34439 Willebadessen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 07.05.2019, gegen 05:45 Uhr, ist auf der Landstraße 828, zwischen Willebadessen und Scherfede ein Kleintransporter mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Mann aus Willebadessen mit seinem Fahrrad die L 828 aus Richtung Willebadessen kommend in Richtung Scherfede. Er nutzte hierfür den rechten Seitenstreifen. Als er sich kurz hinter Willebadessen befand, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Soest mit einem Kleintransporter die L 828 ebenfalls in diese Richtung. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet der Kleintransporter, als er sich hinter dem Fahrradfahrer befand, nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in den Straßengraben. Hierbei kollidierte der Transporter mit dem Fahrradfahrer auf dem Seitenstreifen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auf Grund der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es bis 10:10 Uhr zu teilweisen Sperrungen der Fahrbahn./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell