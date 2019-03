Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte richten Sachschaden in Lütmarsen an

Höxter (ots)

In eine ehemalige Schule an der Feldstraße in Höxter-Lütmarsen sind Unbekannte eingedrungen und haben hier unter anderem Feuerlöscher entleert, Heizungsthermostate und Lichtschalter beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Tat muss sich am Montag, 18. März, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr ereignet haben. Außerdem wurden am gleichen Objekt mehrere Fensterscheiben zerstört. Der hierfür mögliche Tatzeitraum wird angegeben zwischen 15. März ab 13.15 Uhr bis 18. März um 9.30 Uhr. Den Zusammenhang zwischen beiden angezeigten Vorfällen untersuchen derzeit die Ermittler der Polizei Höxter und bitten um entsprechende Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

