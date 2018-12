Beverungen (ots) - Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro richtete ein Unbekannter in einer Spielhalle in Beverungen an, indem er dort einen Spielautomaten beschädigte. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Samstag, 8. Dezember, 23:30 Uhr und Sonntag, 9. Dezember, 0:30 Uhr ereignet haben. Mögliche Zeugen können sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/9620 in Verbindung setzen. /nig

