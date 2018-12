Brakel (ots) - Unbekannte Täter haben in Brakel in der Straße "Zur Krüne" einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Explosion ereignete sich am Sonntag um 22:14 Uhr. Ob aus dem Automaten auch Diebesgut entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort, die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/9620. /nig

