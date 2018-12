POL-HX: Zigarettenautomat beschädigt

37671 Höxter (ots) - In der Schwertestraße ist am Montag, 03.12.2018, 21.08 Uhr, ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter beschädigt worden. Der Automat ist vor einer Bäckerei aufgestellt. Vermutlich wurde im Ausgabefach des Automaten ein Feuerwerkskörper entzündet. Hierdurch wurde er so beschädigt, dass er nicht mehr funktionsfähig ist, aber man nicht auf den Inhalt zugreifen konnte. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen./He.

