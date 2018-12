POL-HX: Kindergartenkinder schmücken Weihnachtsbaum der Polizeiwache Warburg

Die Kindergartenkinder aus Menne präsentieren den geschmückten Baum in der Polizeiwache Warburg. Bild-Infos Download

Warburg (ots) - Den Weihnachtsbaum in der Polizeiwache Warburg haben Vorschulkinder des Kindergartens "Kinderlobby" Menne geschmückt. Alle Kinder des Kindergartens hatten zuvor im Kindergarten Menne mit den Erzieherinnen den Tannenbaumschmuck gebastelt. Vor Ort übernahmen es die Erzieherin Magdalena Scholz und Mutter Daniela Moors gemeinsam mit den Kindern Vincent Michels, Julia Kriwet, Lasse Moors und Clara Stuckenbrock, die kleinen Schmuckstücke an den Baum im Treppenhaus zu hängen. Der Warburger Wachleiter, Polizeihauptkommissar Johannes Thonemann, überreichte allen Kindern Gummibärchen als Dankeschön, auch für die Kinder, die im Kindergarten geblieben sind. Der Verein "Alle Jahre wieder", eine Gruppe engagierter Bürger, die den Weihnachtsmarkt in der Warburger Altstadt organisiert, möchte in Kürze den "schönsten Weihnachtsbaum" prämieren. Der Baum in der Polizeiwache Warburg wird von einer Auswahlkommission des Vereins in Augenschein genommen und bewertet. /nig

