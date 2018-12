33034 Brakel (ots) - Auf dem Parkplatz der Fa. Rossmann, Warburger Straße 11, in Brakel, kam es am Donnerstag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zum Parken abgestellter roter VW Polo wurde angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Spuren wurden gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Höxter unter der Nummer - 05271 - 9620 - melden.

/Sche

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell