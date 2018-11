POL-HX: Zeugen nach Schlägerei in Innenstadt gesucht

37671 Höxter (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen, 17.11.2018, gegen 01.25 Uhr, ist es in der Stummrigestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern (38, 29 und 28 Jahre alt) gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden alle Beteiligte leicht verletzt. Die Prügelei fand auf der Straße vor dem in der Stummrigestraße befindlichen "Café & Zimmertheater" statt. Dieses sei zu diesem Zeitpunkt auch noch geöffnet gewesen. Gäste seien auf die Situation aufmerksam geworden und kamen aus dem Lokal heraus. Da die Ermittlungen zu dem Sachverhalt noch nicht abgeschlossen sind, bittet die Polizei in Höxter diese Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen. /He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell