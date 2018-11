POL-HX: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

37671 Höxter (ots) - Am Dienstagnachmittag, 20.11.2018, gegen 15.00 Uhr ist ein 16-jähriger Höxteraner mit seinem Mountainbike in die Stadt gefahren und hat dieses in der Nagelschmiedstraße, in Höhe der Kirche St. Nikolai, an einen Fahrradständer mit einem Fahrradschloss angeschlossen. Als er gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad entwendet worden. Es handelt sich hierbei um ein fast neuwertiges, schwarz/rotes MTB der Marke Firma Conway. Das Fahrrad ist mit einer Shimano Ausstattung (Bremsen und Schaltkomponenten) versehen und hat eine 24 Gang-Kettenschaltung und Scheibenbremsen. Weiter ist es mit 29 Zoll Laufrädern und einer Bereifung der Marke Continental ausgestattet. Da zur Tatzeit üblicherweise reger Fußgängerverkehr im Innenstadtbereich herrscht, hofft die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, dass der Diebstahl, oder ein auffälliges Verhalten von Personen, aufgefallen ist und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell