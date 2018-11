POL-HX: Flüchtiger Ladendieb gesucht

Rucksack mit Inhalt Bild-Infos Download

37671 Höxter (ots) - Die Polizei in Höxter sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Ladendieb geben können. Am vergangenen Freitag, 16.11.2018, gegen 16.30 Uhr, stellte ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt an der Brenkhäuser Straße eine männliche Person im Geschäft fest, welche Ware in einen Rucksack gesteckt hatte und anschließend versuchte den Kassenbereich zu verlassen, ohne diese Ware zu bezahlen. Als er diese Person ansprach, flüchtete diese Person in Richtung Ausgang, welcher sich in Richtung Albaxer Straße/ Rohrweg befindet. Bei seiner Flucht ließ der Mann seinen Rucksack zurück. Bei dem mutmaßlichen Ladendieb handelt es sich um eine männliche Person, 25 bis 30 Jahre alt, 165 cm groß mit deutschem Aussehen. Er bewegte sich in etwas vorgebeugter Haltung und trug eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeanshose. Der mitgeführte Rucksack ist von der Marke Denim. Im Rucksack befanden sich ein Hemd und eine Einkaufstasche. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, fragt: Wer kann Hinweise auf den Besitzer des Rucksacks geben? Wer hat zur Tatzeit die Situation im Supermarkt beobachtet und kann Angaben zum Tatverdächtigen geben? /He.

