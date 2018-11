POL-HX: In Vereinsheim eingebrochen und Laptop gestohlen

Steinheim (ots) - 32839 Steinheim, 7.11.2018 bis 11.11.2018

Bislang unbekannte Täter drangen in ein Vereinsheim an der Schützenplatzallee in Steinheim ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen. Unter anderem entwendeten sie einen Laptop und eine Musikanlage. Durch den Einbruch richteten sie außerdem einen Sachschaden von rund 600 Euro an. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 7. November, gegen 22 Uhr und Sonntag, 11. November, um 11 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/9620. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell