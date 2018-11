POL-HX: Geparktes Auto gerammt und geflüchtet

Höxter (ots) - 37671 Höxter-Fürstenau, 10.11.2018 bis 11.11.2018

Ein in Fürstenau abgestellter Opel Corsa ist von einem bislang unbekannten Fahrzeug seitlich gerammt und beschädigt worden. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der weiße Corsa parkte zwischen Sonnabend, 10. November, ab 18 Uhr, bis Sonntag, 11. November, um 7 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Friedhof". Durch die Kollision wurden der hintere linke Radkasten und die Reifenfelge des Opels beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die von dem Zusammenstoß etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/9620 zu melden. /nig

