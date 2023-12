Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Fahrradgeschäft

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es in der Nacht von Donnerstag, 19:00 Uhr auf Freitag, 01:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Firmengebäude auf der Straße "Zu den Werkstätten". Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass mehrere Gegenstände u. a. Fahrräder entwendet worden sind. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell