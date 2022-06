Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligte gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 08:20 Uhr einen weißen Kleinwagen, der die Mendener Straße in Richtung Ohlbrücke befuhr. Vor der Brücke streifte das Auto mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten, grünen Subaru. Die Fahrerin des weißen Kleinwagens wendete ihr Auto und fuhr dann wieder auf der Mendener Straße in Richtung Werler Straße davon. Der Zeuge gab an, dass die Fahrerin geschätzt Anfang bis Mitte 20 Jahre alt war. Sie soll relativ groß gewesen sein und rote Haare haben. Die am Unfallort eintreffenden Polizisten konnten weder das Auto der Frau noch den geparkten Subaru feststellen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

