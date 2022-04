Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Hüsten

Am Montagmorgen zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Freigericht ein. Sie durchstachen die Glasdichtung einer Terrassentür am rückwärtigen Bereich des Hauses und gelangten so an den innen liegenden Türgriff. Nach dem Öffnen der Tür durchsuchten sie das Haus. Die Täter entwendeten Schmuck und Münzen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

