Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Kindergarten

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern-Allendorf

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Straße "Am Halmer" ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die Täter Beute gemacht haben ist noch unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

