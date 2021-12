Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Winterberg (ots)

Auf der Hütte wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag in eine Wohnung eingebrochen. Während der Tatortaufnahme fanden die eingesetzten Beamten Betäubungsmitten in der Wohnung des Geschädigten. Gegen den 41-jährigen Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die unbekannten Einbrecher wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

