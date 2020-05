Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise zwischen Samstag und Dienstag in eine Garage an der Sankt-Sebastianus-Straße ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten Gartenwerkzeuge sowie eine Motorsäge und eine Flex. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

