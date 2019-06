Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldbörse aus Wickeltasche geklaut

Winterberg (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr kaufte eine 34-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft auf der Straße "Neue Mitte" ein. Die Frau war mit ihrem Kleinkind und dem dazugehörigen Kinderwagen unterwegs. An dem Wagen hing die offene Wickeltasche. In einem unbeobachteten Moment entnahm ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Wickeltasche. Erst beim Bezahlen bemerkte die Mutter den Diebstahl. Aufgefallen war zuvor eine Frau in dem Geschäft. Beschreibung: etwa 40 Jahre, dünne Figur, braungebrannte Hautfarbe, Haare zu einem "Dutt" gebunden, weißes T-Shirt. Möglicherweise steht die Frau mit dem Diebstahl in Verbindung. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell