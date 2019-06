Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Messerangriff vor Schnellrestaurant

Arnsberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis:

In der Nacht zu Sonntag eskalierte ein Streit zwischen zwei Personen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Werler Straße. Ein Mann wurde durch ein Messer lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 1:35 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Deutsch-Serben und einem 44-jährigen Arnsberger. Im weiteren Verlauf stach der Ältere dem 44-Jährigen mehrfach in den Schulter- und in den Bauchbereich.

Der Mann sackte auf dem Parkplatz zusammen. Durch den Rettungsdienst wurde er erstversorgt. Im Krankenhaus konnte ihm durch eine Notoperation das Leben gerettet werden.

Der Täter flüchtete mit seinem Auto vom Tatort. Kurz darauf erschien er jedoch eigenständig auf der Polizeiwache Arnsberg. Hier wurde der in Arnsberg lebende Mann festgenommen. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand trafen sich die beiden Männer zufällig in dem Schnellrestaurant. Der Hintergrund der Auseinandersetzung liegt möglicherweise in der Beziehung des Geschädigten zu der in Trennung lebenden Ehefrau des Deutsch-Serben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zuständig für Presseauskünfte ist die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Herr Neulken, Tel. 0 29 31 / 804 863.

