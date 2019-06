Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Winterberg (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Supermarkt auf der Hochsauerlandstraße. Beim Einkaufen steckte er eine Flasche Schnaps in seinen Rucksack. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an. Als sie die Flasche aus dem Rucksack nehmen wollte, riss dieser den Rucksack weg und flüchtete aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Täterbeschreibung: 25 bis 30 Jahre, etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, kurze hellblonde und wellige Haare, blaue Jogginghose, schwarze Joggingjacke, schwarzer Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

