Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Durch einen aufgebrochenen Notausgang brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in das städtische Schwimmbad "Am Kurpark" ein. Aus dem Bistrobereich entwendeten die Täter Bargeld. Unerkannt konnten sie vom Tatort flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung. Sundern: Zwei Einbrüche auf der Hachener Straße wurden der Polizei am Montag gemeldet: In einen Blumenladen brachen die unbekannte Täter zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, ein. Durch den Hintereingang gelangten die Täter in das Gebäude. Mit einem geringen Münzgeldbetrag flüchteten sie unerkannt. In der Nacht zum Montag hebelten die Einbrecher das Fenster einer Werkstatt auf. Im Innerseren durchsuchten sie mehrere Schränke. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung. Marsberg: Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 11.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Grundschule an der Straße "Am Burghof" ein. Im Inneren scheiterten die Einbrecher an den Türen des Sekretariats und der Schulleitung. Im Lehrerzimmer hebelten sie mehrere Schließfächer und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

