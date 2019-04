Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mofa gestohlen (SCHM)

Schmallenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag 20:45 Uhr und Montag 8 Uhr haben Unbekannte ein Mofa in der Straße "Holunderweg" gestohlen. Es handelt sich um ein graues Modell der Marke "Kymco" mit dem grünen Versicherungskennzeichen "679LPR". Angaben auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200 in Verbindung.

