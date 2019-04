Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahren im Sauerland

Hochsauerlandkreis (ots)

Klassisch hat im April bereits die Motorradsaison begonnen. Doch schon mit den ersten warmen Frühlingstagen sind die ersten Biker auf den Straßen unterwegs. Doch bedauerlicherweise sind schon jetzt über zehn Motorradfahrer verletzt und drei Biker bei Verkehrsunfällen gestorben. Im letzten Jahr gab es 157 Motorradunfälle im HSK. Hierbei wurden 146 Menschen verletzt und zwei getötet. Bei zwei von drei Unfällen sind die Motorradfahrer die Unfallverursacher. Viele Menschen kommen auch aus den umliegenden Kreisen, dem Ruhrgebiet oder den Benelux-Staaten um auf den beliebten Motorradstrecken zu fahren. Das spiegelt sich auch bei den Unfällen wieder. Dreiviertel der verunglückten Motorradfahrer kommen nicht aus dem HSK. Viele unterschätzen die lange Anreise oder die anspruchsvollen Strecken. Für Motorradfahrer ist es überlebenswichtig die eigene Geschwindigkeit und die Maschine richtig einschätzen zu können. Deswegen sind Pausen enorm wichtig. Gerade nach dem Winter und der längeren Fahrpause muss man die Maschine wieder kennenlernen. Ein Fahr- und Sicherheitstraining kann hier sinnvoll sein. Doch auch Autofahrer müssen sich wieder an Motorräder im Straßenverkehr gewöhnen und aufmerksamer sein. Die Geschwindigkeit ist häufig schwieriger einzuschätzen und die Motorräder sind auf ländlichen Straßen häufig schlechter Sichtbar. Auch in diesem Jahr werden wir wieder an vielen Strecken im Sauerland Motorräder kontrollieren, um die Verkehrsunfälle zu reduzieren. Jeder Tote und jeder Verletzte ist einer zu viel. Am Montag kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei die Geschwindigkeit auf der Hellefelder Höhe. 50 km/h lautet die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Motorradfahrer. Vier Fahrer waren so schnell, dass sie ihren Führerschein abgeben müssen. Ein 42-jähriger Warsteiner wurde mit 109 km/h gemessen. 108, 103 und 95 km/h zeugen von der Ignoranz weiterer Motorradfahrer. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass zu schnelles Fahren der Killer Nr. 1. auf unseren Straßen ist. Unabhängig von der Frage, wer den Unfall verursacht, entscheidet die Geschwindigkeit über die Unfallfolgen - sie entscheidet über Leben oder Tod. Die Menschen sollen gerne ins Sauerland kommen, um die Strecken und die Landschaften zu genießen. Hier ist kein Platz für Raser und Drängler. Fahren Sie vorsichtig!

