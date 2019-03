Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Arnsberg Müschede (ots)

Am Freitag, dem 29.03.2019, in der Zeit zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Waldstraße ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe auf der rückwärtigen Seite des Hauses ein und gelangten so in die Wohnung eines Mieters. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg-Hüsten unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden. (Ho)

