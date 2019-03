Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos gestohlen

Schmallenberg/Meschede (ots)

In Schmallenberg und Meschede wurden in den vergangen Tagen zwei Autos von den Grundstücken der Besitzer gestohlen. In beiden Fällen überwindeten die Täter das Keyless Go -System.

In der Zeit von Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 4:15 Uhr kam es in der Straße "Unterm Hömberg" in Schmallenberg zu dem ersten Diebstahl. Die Täter entwendeten das Auto von dem Grundstück des Besitzers. Bei dem PKW handelte es sich um einen schwarzen Mercedes GLE 350d 4matic. Das Auto hat einen gut sichtbaren Kratzer auf der Fahrertür in Höhe des Türöffners und eine weiße Lederausstattung. Das Kennzeichen lautet: HSK-TD660.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Ein zweiter Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 6:40 Uhr in der Straße "Gerstenkamp" in Meschede. Auch hier entwendeten die Täter das Auto von dem Grundstück des Besitzers. Bei dem PKW handelte es sich um einen grauen BMW 530 d xDrive mit dem Kennzeichen HSK-FP56.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 13

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell