Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Arnsberg (ots)

59755 Arnsberg, Neheim, Engelbertstraße Freitag 01.03.2019, 23:50 Uhr Zum obigen Zeitpunkt hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, konnte er auf einer Verkehrsinsel beschädigte Verkehrszeichen erkennen, woraufhin er die Polizei verständigte. Als die Beamten an der Unfallstelle ankamen, trafen sie einen 50jährigen Verkehrsteilnehmer an, welcher mit seinem Fahrzeug die Verkehrsinsel überquert hatte. Der Mann war augenscheinlich stark betrunken, was ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde das Kennzeichen, sowie der Außenspiegel des Fahrzeugs des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt. Auf der Polizeiwache Arnsberg wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand an dem Fahrzeug des Unfallverursachers sowie an den Verkehrszeichen Sachschaden.

Werth.

