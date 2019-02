Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einer Fahrerflucht am 18. Februar in der Ruhrstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Ausparken ist ein silberner VW Golf Plus mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ohne den Schaden zu melden setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters. Der Fahrer des Golfs war männlich, circa 70-75 Jahre alt und trug eine dunkle Sonnenbrille.

Hinweise zu dem Vorfall, dem Auto oder dem Fahrer richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

