POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis nach Messerstecherei in Marsberg

Marsberg (ots) - Auf einer privaten Geburtstagsfeier in Essentho eskalierte in der Nacht zum Sonntag ein Streit. Durch ein Messer wurden drei Menschen schwer verletzt. Ein 18-jähriger Mann konnte noch am Tatort durch die Polizei verhaftet werden. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 00:15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 18-Jährigen sowie einem 17-jährigen Marsberger. Beide Personen waren alkoholisiert. Im weiteren Verlauf stach der Ältere mit einem Messer auf den Oberkörper des Marsbergers ein. Zwei weitere Gäste, die den Streit schlichten wollten, erlitten Schnittverletzungen. Die beiden 16- und 19-jährige Männer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der lebensgefährlich verletzte Marsberger wurde noch in der Nacht operiert. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei nahm den 18-jährigen Mann aus Hallenberg fest. Er wird im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zuständig für Presseauskünfte ist die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Herr Neulken, Tel. 0 29 31 / 804 863.

