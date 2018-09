POL-HSK: Mann ausgeraubt

Arnsberg (ots) - In der Stembergstraße wurden am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr zwei Männer ausgeraubt. Die 54- und 35-jährigen Männer aus Arnsberg hatten kurz zuvor eine Gaststätte in der Straße "Zum Müggenberg" verlassen. Anschließend wollten sie zu einem gegenüberliegenden Parkplatz zu ihrem Auto gehen. Hier wurden sie dann von unbekannten Personen angerempelt und mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin wurde dem 54-jährigen seine Brieftasche geraubt. Täterhinweise liegen nicht vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

