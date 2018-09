Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg:

In der Wormbacher Straße wurde zwischen Freitag und Montag in eine Schule eingebrochen. Die Täter durchwühlten Schränke und beschädigten unter anderem Türen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Olsberg:

In der Schulstraße wurden Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr von Geräuschen an ihrer Wohnungstür geweckt. Als sie kurze Zeit später nachsahen konnten Hebelspuren festgestellt werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

