POL-HSK: Zwei Mädchen angefahren

Arnsberg (ots) - In der Straße Dickenbruch in Arnsberg wurden am Freitagmorgen zwei Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer stieg kurz aus fuhr aber anschließend weiter. Die beiden angefahrenen Mädchen (15 und 16 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Fahrer des Autos handelt es sich um einen Mann. Er war ca. 30-40 Jahre, ca. 185 cm groß, kurze Haare und einen Bart, ca. 1-2 cm lang. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kind, das etwa 10-12 Jahre alt war. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell