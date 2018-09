POL-HSK: Unfall an der Sorpepromenade

Sundern (ots) - In Langscheid kam es auf der Straße Zum Sorpedamm am Sonntag gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann aus Marl war mit seinen drei Mitfahrern (59-jährige Frau aus Marl, 49-jährige Frau aus Marl und 62-jähriger Mann aus Mars) mit seinem Wagen von Amecke in Richtung Sundern unterwegs. An Sorpepromenade mussten Sie an einem Fußgängerüberweg halten. Ein 63-jähriger Mann aus Iserlohn, welcher mit seiner 91-jährige Beifahrerin ebenfalls in Richtung Sundern unterwegs war, fuhr dem wartenden Wagen auf. Hierbei wurden die beiden Iserlohner schwer verletzt. Die Marler erlitten leichte Verletzungen. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

