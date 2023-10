Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Schmuck und Bargeld entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Die Bewohner eines Einfamilienhauses am Nachtigallenweg zeigten am Samstag (21.10.), um 20.20 Uhr einen Einbruch bei der Polizei an: Die rund drei Stunden, die die Eigentümer nicht Zuhause waren, nutzten der oder die unbekannten Täter, um mehrere Räume des Hauses nach Diebesgut zu durchsuchen. Sie öffneten dafür diverse Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt auf dem Fußboden. Nach einer ersten Durchsicht fehlt Schmuck, Bargeld und auch Gold. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes sowie die Schadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die Unbekannten eine heruntergelassene Jalousie an der Terrassentür hochdrückten, um dann mittels eines Gegenstands gewaltsam die Tür zu öffnen. Sie verließen den Tatort mutmaßlich über einen kleinen Weg an der Straße "Am Hallenbad" in Richtung Spradower Weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Samstag zwischen 17.00 und 20.20 Uhr im Bereich des Nachtigallenwegs etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

