Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mazda auf Parkplatz gerammt - Verkehrsunfallflucht

Herford (ots)

(jd) Gestern (30.8.) erstattete eine 64-jährige Frau aus Hiddenhausen Anzeige bei der Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Am Samstag hatte sie ihren Mazda um etwa 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Goebenstraße abgestellt, als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurück kam, war ihr Auto demoliert: Am Stoßfänger befanden sich mehrere Kratzer, dazu stellte die Frau einen Versatz der hinteren linken Stoßstange zum Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne weitere Angaben zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

