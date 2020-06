Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gerätschuppen- Täter entwenden Gartengeräte

Herford (ots)

(sls) An der Langen Straße in Herford kam es in der Zeit von Freitagabend (27.6.) bis zum Montagmorgen zu einem Einbruch einen Geräteschuppen. Unbekannte brachen im genannten Zeitraum einen Sicherheitsriegel, um in den Schuppen zu gelangen. Dieser befindet sich direkt neben einem Bürogebäude. Die Täter entwendeten aus dem Inneren zwei Heckenscheren, einen Gartenschlauch und einen Holzkohlegrill. Zudem beschädigten sie noch eine Wasserpumpe für den Teich. Anschließend flüchteten die Täter vom Gelände in unbekannte Richtung. Der gesamte Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, sich zu melden (05221-8880).

